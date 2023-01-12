Про засудження російського вторгнення йшлося на зустрічі міністрів оборони та міністрів закордонних справ двох країн.

США і Японія спільно висловили підтримку України у протистоянні проти російського повномасштабного вторгнення. На цьому наголосили на спільному брифінгу міністр оборони США Ллойд Остін і державний секретар Ентоні Блінкен, очільник японського Міноборони Ясукадзу Хамада та міністр закордонних справ Йосімаса Хаясі.

"Щодо Росії ми підтвердили нашу думку про те, що агресія проти України розхитує основи міжнародного порядку; звинуватили Росію в безрозсудній ядерній риториці та атаках на цивільну інфраструктуру; і погодилися продовжувати нашу рішучу підтримку України. Крім того, ми поділили нашу стурбованість щодо посилення військового співробітництва між Китаєм і Росією", – заявив міністр закордонних справ Японії.

Його американський колега Ентоні Блінкен зазначив, що хоч війна Росії проти українців і відбувається в Європі, вона стосується і інших континентів.

"Тому що це виклик не лише Україні та життю та засобам існування її людей, це виклик усьому міжнародному порядку, заснований на правилах, і самим принципам, які лежать в основі цього порядку, які є такими важливими в кожній частині світу: суверенітет,у незалежності, територіальній ціліснрсиі, праву формувати власне майбутнє. Ось чому Японія з першого дня була таким сильним партнером з нами та багатьма іншими країнами в прагненні підтримувати цей порядок, незалежно від того, чи йдеться про агресію Росії, чи в будь-якій іншій сфері", – наголосив він.

Сторони додали, що підтримуватимуть України, зокрема, у відновленні енергосектору після російських ударів.

Нагадаємо, Японія після початку повномасштабного вторгнення долучилася до антиросійських санкцій.