Вугільна електростанція у Великобританії працюватиме на два роки довше, ніж планувалося

Уряд схвалив таке рішення через енергетичну кризу у Великобританії.

Вугільна електростанція "Ratcliffe-on-Soar" у британському Ноттінгемширі працюватиме протягом двох років після запланованої дати закриття.

Про це пише The Guardian.

Уряд схвалив таке рішення через енергетичну кризу у Великобританії.

Заплановане закриття є частиною спроби уряду забрати вугілля із британської енергетики, щоб скоротити викиди вуглецю.

“Десять років тому вугільні електростанції забезпечували понад 40% британської електроенергії, але минулого року ця цифра впала до 1,5%. Міністри поставили перед Великобританією мету повністю відмовитися від використання вугілля”, – зазначає видання.

Проте вторгнення Росії до України у лютому 2022 року призвело до того, що країни бойкотували російський газ. Між постачальниками енергії та National Grid були укладені екстрені контракти, щоб станції залишалися відкритими як резервні варіанти.

Як повідомляє Daily Telegraph, поки жодна з вугільних станцій не отримала запиту на подавання електроенергії.

Один із чотирьох блоків на Ratcliffe-on-Soar мали закрити у вересні 2022 року, але тепер він припинить роботу разом із трьома іншими блоками у вересні 2024 року.

Німецький енергетичний гігант Uniper, якому належить завод у Ноттінгемширі, заявив, що компанія зараз вивчає, чи “можна зробити установку доступною для роботи за стандартними ринковими домовленостями до вересня 2024 року, коли буде припинено використання вугілля”.

Нагадаємо, експорт вугілля з Росії морем повернувся майже до найвищого рівня через послаблення обмежень на транспортування.