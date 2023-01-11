Оголошення українського посла “небажаною особою” в Республіці Сербській є нікчемним, - МЗС України

Так зване рішення президента Республіки Сербської Мілорада Додіка про оголошення українського посла в Боснії та Герцеговині є нікчемним.

Про це повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко.

“Україна не має посла в т.зв. «Республіці Сербскій». Василь Крилич акредитований послом в Боснії та Герцеговині із резиденцією в Загребі. Відповідно до Конституції Боснії та Герцеговини, повноваження в сфері зовнішньої політики перебувають у виключній компетенції Президії БіГ”, - написав Ніколенко.

Він наголосив, що Мілорад Додік не має повноважень ухвалювати такі рішення. Його заяву слід розглядати виключно як “недолугу спробу виправдати свої популістські рішення на догоду Кремля”.

Раніше президент Республіки Сербської Мілорад Додік виправдав своє рішення нагородити Владіміра Путіна найвищою відзнакою ентитету за відданість Росії Дейтонським угодам.

Додік також сказав, що посол України в Хорватії та, за сумісництвом у Боснії і Герцеговині, Василь Кирилич, оголошений "небажаною особою" в Республіці Сербській. Це сталось після того, як посол України назвав рішення Додіка нагородою одного терориста іншим.

Нагадаємо, у грудні минулого року Боснія та Герцеговина отримала статус кандидата на вступ до Європейського Союзу. Раніше посол Росії в Боснії і Герцеговині Ігор Калабухов пригрозив республіці "прикладом України", якщо вона вирішить вступити в НАТО.