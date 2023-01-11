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Британський флот відстежує пересування російського військового корабля у Північному морі

У флоті заявили, що супровід є "рутинною діяльністю".

Британський флот відстежує пересування російського військового корабля у Північному морі
Фото ілюстративне
Фото: Міноборони РФ

У Північному морі зафіксували пересування російського військового корабля, повідомляє SkyNews.

Його пересування відстежує королівський флот Великобританії, повідомили офіційні особи.

У флоті також заявили, що супровід військових кораблів у територіальних водах Великобританії та поблизу є "рутинною діяльністю".

Нагадаємо, в березні Велика Британія затримала перший російський літак після введення авіаційних санкцій проти Росії.

Нині британський уряд підтвердив, що розглядає надання Україні танків. Наразі рішення не ухвалили.

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