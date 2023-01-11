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Британія підтвердила, що обмірковує надання Україні танків, але рішення ще не ухвалено

Анонімний західний чиновник стверджує, що рішення може бути вже на цьому тижні. 

Британія підтвердила, що обмірковує надання Україні танків, але рішення ще не ухвалено
Фото: Мілітарний

Британський уряд підтвердив, що розглядає надання Україні танків. Речник премʼєр-міністра Ріші Сунака зазначив, що поки що фінального рішення про таку допомогу не ухвалили, повідомляє Politico

Втім, він не заперечив, що уряд обмірковує це питання. 

Він сказав, що український уряд був "досить чітким" у своїх вимогах щодо військової допомоги від західних союзників, "і це включало танки".

"Коли йдеться про подальше оснащення України, ви знаєте, що протягом кількох місяців ми працюємо з партнерами щодо забезпечення танками та бронетехнікою, артилерією, протиповітряною обороною, і прем’єр-міністр спілкувався з президентом Зеленським лише минулого тижня… про те, що може бути найефективнішим у допомозі Україні продовжувати прогрес”, – сказав речник.

Водночас він зазначив, що до ухвалення рішення коментувати припущення щодо того, яку саме техінку можуть передати, в уряді не будуть.

Високопоставлений урядовець сказав, що Сполучене Королівство може прийняти рішення щодо постачання танків "досить швидко" – і, "можливо", вже на цьому тижні.

"Очевидно, що одним із елементів, яких не вистачає Україні з точки зору спроможності, є основні бойові танки та бронетранспортери в достатній кількості для підтримки наступальних маневрів", – заявив неназваний західний чиновник у вівторок. "І якщо українці сподіваються повернути територію, утримувану Росією, і особливо укріплену територію, їм потрібна здатність і діапазон можливостей, щоб дозволити наступальний маневр".

Якщо Велика Британія надішле танки в Україну, вона стане першою західною країною, яка надасть Києву такий тип важкої бронетехніки.

Нагадаємо, 9 січня західні медіа повідомила, що Велика Британія розглядає можливість вперше поставити Україні танки для боротьби з російськими окупантами. Обговорюється надання основного бойового танка британської армії Challenger 2. 

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