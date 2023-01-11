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Через суттєве зниження температури дефіцит потужності електроенергії надалі зростає

До всіх областей доведені ліміти споживання.

Через суттєве зниження температури дефіцит потужності електроенергії надалі зростає
Фото: EPA

Станом на 10:00 четверга споживання електроенергії в Україні підвищилось через суттєве зниження температури на сході і в центрі країни. Внаслідок цього зріс дефіцит потужності.

Про це повідомляє у Telegram Укренерго.

“Для забезпечення балансу в енергосистемі до всіх областей доведені ліміти споживання, які діють упродовж всієї доби – з 00:00 до 24:00. Вже з 7:00 у Дніпропетровській та Харківській областях ліміти були критично перевищені, внаслідок чого для збереження стабільної роботи енергосистеми були застосовані аварійні відключення”, – йдеться у дописі.

Зазначається, що в окремих областях внаслідок поривчастого вітру є пошкодження у мережах операторів системи розподілу, ведуться ремонтні роботи.

 

У прифронтових регіонах на сході та півдні ситуація з електропостачанням залишається складною через значні пошкодження електромереж внаслідок високої активності бойових дій.

Наразі енергосистема не в змозі покрити споживання у повному обсязі через пошкодження та тимчасову окупацію ворогом низки електростанцій, які виробляють електроенергію, серед яких і Запорізька АЕС, потужності якої дозволили б у повній мірі покрити потребу в електроенергії.

“Будь ласка, розумно споживайте електроенергію, користуйтеся енергоємними приладами почергово. Це дозволяє знизити навантаження на енергосистему та зменшити необхідність застосування обмежень”, – наголосили в Укренерго.

Нагадаємо, російські енергетики допомагають військовим РФ нищити українську інфраструктуру, оскільки знають її "як свою долоню".

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