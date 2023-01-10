За ухилення від сплати орендної плати БЕБ арештувало майно підприємства на 628 млн грн

Детективи Бюро економічної безпеки України викрили службових осіб акціонерного товариства в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах. Упродовж 2020 - 2021 років службові особи підприємства вносили у документи бухгалтерського обліку та податкової звітності товариства недостовірну інформацію щодо орендної плати за користування земельною ділянкою.

Про це повідомляє БЕБ.

Встановлено, що для здійснення господарської діяльності - розробки корисних копалин, товариство орендувало у райдержадміністрації земельну ділянку, що відноситься до ділянок державної та комунальної власності. У порушення вимог п. 46.1 ст. 46, п. 286.2 ст. 286 Податкового кодексу України та з метою ухилення від сплати обов’язкових платежів, службовці умисно ігнорували зміни щодо нормативної грошової оцінки земельної ділянки, таким чином занизили розмір орендної плати за земельну ділянку.

За ініціативою співробітників БЕБ, для забезпечення подальшого відшкодування збитків, завданих державі, ухвалою слідчого судді накладено арешт на нерухоме та рухоме майно підприємства орієнтовною вартістю 628 млн гривень.

Відомості до ЄРДР внесені на підставі аналітичного продукту складеного фахівцями Департаменту аналізу інформації та управління ризиками БЕБ.

Нагадаємо нещодавно БЕБ арештувало один з найбільших логістичних центрів, який належить росіянам. Вартість заарештованих активів становить близько 700 млн грн.