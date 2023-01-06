Шмигаль: У 2022 році бізнес сплатив податків на 80 млрд грн більше, ніж у мирному 2021-му

Прем'єр пообіцяв, що уряд зі свого боку і надалі допомагатиме приватному сектору.

У 2022 році український бізнес сплатив на 80 млрд гривень більше податків, ніж у мирному 2021-му. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

"Незважаючи на продовження воєнних дій та атаки ворога, ми зробимо все можливе, щоб 2023 став першим кроком для великого відновлення української економіки. У 2022 році ми зробили неможливе і профінансували абсолютно всі витрати бюджету. Загалом ці витрати становили близько 2,7 трлн грн", - сказав Шмигаль.

"Ваша стійкість, патріотизм, адаптивність і соціальна відповідальність дозволили втримати економіку України на плаву.

2023 має стати роком нашої перемоги й роком початку відновлення нашої економіки. Працюємо для цього разом", - додав прем'єр.

Шмигаль пообіцяв, що уряд зі свого боку і надалі буде допомагати приватному сектору. Будуть продовжені програми пільгового кредитування, зокрема - для відновлення бізнесу. Програма грантів "єРобота" також буде подовжена. Регуляторні та фіскальні стимули в межах Дія City, індустріальних парків та інвестнянь так само триватимуть.

"Ключовим завданням залишається продовження економічного безвізу з ЄС, завдяки якому були зняти всі мита та квоти на українську продукцію, що експортується в Європу. Логістика та нові маршрути для експорту так само будуть серед пріоритетів", - зазначив прем'єр.

За його словами, українські громадяни та бізнес минулого року сплатили до державного бюджету понад 900 млрд грн, ще 425 млрд грн сплачено до Пенсійного фонду та фондів соціального страхування.

"За рахунок випуску військових облігацій було отримано близько 600 млрд грн. Ми вдячні громадянам та бізнесу, які купували ці облігації і тим самим інвестували у сильну армію та стійку державу", - додав Шмигаль.

Нагадаємо, раніше Європейський банк реконструкції та розвитку зазначав, що економіка України може відновитися у 2023 році. Натомість Росія матиме довгострокові економічні проблеми внаслідок агресії проти України.