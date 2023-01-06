Ердоган збирається відновити дипломатичні стосунки з Башаром Асадом, - Bloomberg

За це Ердоган хотів би, щоб Асад не дозволив сирійським курдам сформувати на півночі Сирії автономний регіон.

У керівництві Туреччини розглядають можливість відновлення повноформатних відносин із Сирією та її президентом Башаром Асадом.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела, знайомі з позицією Туреччини.

“Туреччина, Росія та Об’єднані Арабські Емірати подвоюють зусилля з реабілітації президента Сирії Башара Асада та направлення десятирічної війни в його країні на шкоду підтримуваним США силам”, - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що Туреччина, яка підтримала повстання проти Асада в 2011 році, тепер готова публічно визнати його правління над Сирією та працювати над відновленням дипломатичних, безпекових і торговельних зв’язків.

У свою чергу, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган хоче, щоб Асад не дозволив підтримуваним США сирійським курдам сформувати на півночі Сирії автономний регіон.

Нагадаємо, нещодавно Зеленський та Ердоган обговорили ситуацію на фронті в Україні, обмін полоненими і розширення зернового коридору.

Ердоган також провів телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним. Президент Туреччини заявив, що мирні зусилля в війні треба підтримати одностороннім припиненням вогню.