Абрамович створив офшорні трасти за кілька тижнів до повномасштабного вторгнення. Це допомогло уникнути санкцій, – Guardian

Російський олігарх Роман Абрамович передав бенефіціарну власність на свої мільярдні активи дітям через секретні офшорні трасти. Він зробив це за декілька тижнів до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну і в подальшому цей крок, ймовірно, допоміг йому уникнути санкцій, пише The Guardian.

Загалом було створено 10 таких трастів за три тижні до 24 лютого. Реорганізація минула дуже швидко.

"Кардинальна реорганізація фінансових справ Абрамовича почалася лише через кілька днів після того, як уряди погрожували запровадити санкції проти російських олігархів у разі вторгнення", – зазначили журналісти.

Оприлюднені документи викликають питання про те, чи не були зміни до трастів зроблені з метою захистити величезні статки олігарха від загрози замороження активів.

Відповідно до змін, сім дітей Абрамовича, молодшому з яких дев’ять років, стали бенефіціарами трастів, що володіють активами на суму щонайменше $4 мільярди.

Експерти з питань санкцій заявили, що масштабна реорганізація трастів може ускладнити зусилля із застосування обмежувальних заходів проти олігарха та потенційно зірвати спроби заморозити активи, які раніше вважалися належними металургійному магнату.

Ці викриття, ймовірно, викличуть питання про те, чи слід також заморожувати активи дітей Абрамовича. На відміну від членів сімей деяких найближчих радників Путіна, багато сімей олігархів, які потрапили під санкції, уникли обмежень.

Уряди Великобританії та ЄС визнали Абрамовича прокремлівським олігархом і в березні 2022 року наклали на нього санкції за нібито отримання вигоди від тісних відносин з Путіним. Абрамович звʼязки з президентом заперечив і подав до суду.

До санкційного списку США він не потрапив. Олігарх має три громадянства: ізраїльське, португальське та російське.

Нагадаємо, в жовтні Україна запровадили санкції проти російського олігарха Романа Абрамовича з відтермінуванням. У президентському указі зазначили, що десятирічні санкції будуть застосовані "після завершення процедури обміну полоненими та тілами загиблих внаслідок збройної агресії РФ проти України".

Абрамович – єдина особа з українського списку санкцій, що має таку примітку.

У квітні, коли між Україною і Росією ще були спроби політико-дипломатичних переговорів радник голови Офісу президента Михайло Подоляк говорив, що Абрамович на перемовинах "згладжує кути".