У Латвії редактора порталу “Sputnik Lietuva” підозрюють у співпраці з РФ

Служба держбезпеки Латвії заарештувала редактора інтернет-порталу “Sputnik Lietuva”, якого підозрюють у співпраці з одним із підрозділів підсанкційного інформагентства “Росія сьогодні” – підконтрольного Кремлю.

Про це пише lsm.lv.

Інформація, що є у розпорядженні LTV, свідчить, що цей підозрюваний – Марат Касем у 2018 році як співробітник “Росія сьогодні” стартував на виборах до 13-го Сейму від політичного об'єднання “За альтернативу”.

Кримінальний процес проти нього ведеться у межах норм законодавства про можливе порушення санкцій ЄС. За активністю підозрюваного спецслужба стежила давно: він працював на одному з інформаційних ресурсів під егідою “Росія сьогодні”, які поширюють пропутінські наративи, зокрема регулярно дискредитують Латвію та її союзників.

“Після початку повномасштабного вторгнення військ РФ в Україну цей інформаційний ресурс у ЄС, за твердженням Служби держбезпеки, заблокували за виправдання військової агресії РФ та інші дії, спрямовані на дестабілізацію ситуації в країнах Європи. Затриманий обіймав у цьому мас-медіа керівну посаду, організовуючи створення та забезпечуючи розміщення контенту. Він кілька років жив і працював у Росії, але наприкінці 2022 року повернувся до Латвії”, – зазначає видання.

Служба держбезпеки нагадує, що підприємствам, на які накладено санкції, заборонено передавати не лише фінансові кошти, а й господарські ресурси, їм не можна працювати на свою користь.

Затриманому надано статус підозрюваного, а запобіжним заходом обрано арешт. Слідство триває.

Спецслужба нагадує, що 16 січня 2020 року розпочався кримінальний процес проти кількох латвійців, які створювали контент для порталів Sputnik і Baltnews, що належать “Росія сьогодні”, і теж за статтею про порушення санкцій.

Гендиректором “Росія сьогодні” є наближений до Володимира Путіна пропагандист Дмитро Кисельов, який перебуває під санкціями ЄС через використання підвладних йому інформаційних ресурсів для реалізації агресивної зовнішньої політики Кремля, дій проти територіальної цілісності та суверенітету України. За цим кримінальним процесом розслідування вже закінчено, матеріали у вересні 2021 року передано до прокуратури.

Латвійський домен у порталу Sputniknews було відібрано ще в 2016 році. Sputnik прийшов у латвійський медіапростір 12 лютого 2016 року – відразу у двох версіях, російській та латиській. Латвійської ліцензії ЗМІ у нього спочатку не було.

Нагадаємо, Управління у справах громадянства та міграції Латвії вирішило зберегти візи співробітникам телеканалу "Дождь". Раніше телеканал був позбавлений ліцензії на мовлення Національною радою з електронних ЗМІ.