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Новий пакет озброєнь США для України включатиме близько 50 бойових машин Bradley, – ЗМІ

Американська армія має тисячі бойових машин Bradley.

Новий пакет озброєнь США для України включатиме близько 50 бойових машин Bradley, – ЗМІ
Фото: U.S. Army photo by Sgt. Eric M. Garland II

В новому пакеті безпекової допомоги США для України будуть близько 50 бойових машин Bradley.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на власні джерела.

Очікується, що новий пакет безпекової допомоги для України буде представлено в п'ятницю.

З пакету приблизно в 2,8 млрд доларів близько 800 млн доларів надійшли від зовнішнього військового фінансування, щоб допомогти Україні придбати зброю. 

Інші кошти дозволяють США швидко передавати оборонні товари, наприклад Humvee, вантажівки та боєприпаси, із запасів без схвалення Конгресу.

Американська армія має тисячі бойових машин Bradley, які могли б надати українцям більше вогневої потужності на полі бою. Армія працює над виведенням з експлуатації Bradley і співпрацює з промисловістю, щоб створити їм заміну.

Наразі Білий дім відмовився від коментарів.

Нагадаємо, уряд Німеччини схвалив передачу Україні батареї ППО Patriot та БМП Marder. Крім того, Франція повідомила про передачу Україні легких бойових броньованих машин AMX-10 RC.

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