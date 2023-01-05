​Іноземні спецслужби та диверсійні групи збирають інформацію про цифрові, електричні та газові мережі Німеччини

Федеральне відомство з охорони конституції Німеччини рекомендувало оприлюднювати менше відомостей про ці об'єкти.

У Німеччині іноземні спецслужби та диверсійні групи систематично шукають інформацію про цифрові, електричні та газові мережі країни, повідомляє DW з посиланням на Süddeutsche Zeitung.

Федеральне відомство з охорони конституції Німеччини розробило "Пам'ятку з безпеки для економіки". У ній зазначили, що публікації в інтернеті про важливі об'єкти містять багато докладних відомостей. Ідеться про оприлюднені презентаційні матеріали, які призначені для відомств чи учасників економічного ринку, де містяться карти, схеми, місця розташування і маршрути.

Крім того, німецькі компанії публікують докладні інструкції на випадок кризових ситуацій. Так вони надають ворожим спецслужбам і терористичним угрупованням можливість "перервати або принаймні порушити порядок дій за тривогою" після атаки.

Тому Федеральне відомство рекомендувало органам влади, промисловим об'єднанням та підприємствам оприлюднювати менше такої інформації, а також карт і будівельних планів, аби не вказувати на потенційні цілі атак та їхні слабкі місця.

У відомстві вважають, що через війну, яку розв'язала Росія, треба повністю переглянути закріплені в німецькому законодавстві зобов'язання підприємств щодо прозорості.

До прикладу, Deutsche Telekom (телекомунікаційний концерн, що майже на третину належить державі), планує припинити надавати частину даних, які вимагали від нього для складання так званого "Інфраструктурного атласу".

Нагадаємо, ЗМІ повідомляли, що російське неонацистське воєнізоване угруповання "Русич", яке пов’язують із Кремлем і ПВК "Вагнер", збирає дані про військові об’єкти та прикордонну діяльність у Латвії, Литві та Естонії.