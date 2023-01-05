Похоронне бюро в США продавало частини тіл, які мали кремувати

В американському штаті Колорадо засудили колишню власницю похоронного бюро та її матір, які незаконно продавали частини тіл покійників, підготовлених до кремації.

Про це пише BBC.

У період з 2010 по 2018 рік Меган Гесс та її мати Ширлі Кох без згоди родичів розчленували близько 560 трупів. Їх частини продали навчальним медичним закладам, які не підозрювали про те, що купують незаконний товар.

У деяких випадках зловмисниці продавали навіть цілі тіла. У Сполучених Штатах можна віддавати донорські органи чи кінцівки, але з продавати їх.

Гесс засудили до 20, а її мати – до 15 років в'язниці.

Гесс зазвичай брала за кремацію по тисячі доларів, але спочатку пропонувала родичам кремувати небіжчика безкоштовно в обмін на частини тіла.

З’ясувалося, що навіть у разі відмови родичів частини тіл, включно з руками, ногами і головами, за підробленими донорськими документами продавалися через компанію Donor Services, яка також належала Гесс.

Пізніше деякі люди, які скористалися послугами похоронного, з'ясували, що отримали урни з попелом родича, змішаним із попелом чужих людей.

Злочин розкрили завдяки розслідуванню, проведеному журналістами агентства Рейтер, після чого ФБР у 2018 році провело рейд у похоронному бюро.

“Виносячи вирок, суддя Крістін Аргуелло заявила, що це була найемоційніша справа з усіх, що їй доводилося вести, і розпорядилася негайно відправити обох злочинниць до в'язниці”, – йдеться у повідомленні.