Політична криза в США – радикали Трампа посилюються?

3 січня американський Конгрес уперше зібрався у новому складі, однак його нижня палата законодавців так і не змогла розпочати роботу. Вперше за 100 років конгресмени не змогли обрати спікера , який мав би замінити у кріслі демократку Ненсі Пелосі. Ще у листопаді здавалося, що республіканці, які отримали хоч і невелику, втім усе ж більшість у Палаті представників, зможуть підтримати свого лідера – Кевіна Маккарті. Однак після трьох голосувань він так і не зміг добрати необхідної підтримки у мінімальні 218 голосів – за нього проголосували лише 203 конгресмени. Проти Маккарті виступили 20 радикальних прибічників Трампа.

Фото: EPA/UPG Кевін Маккарті розмовляє з колегами під час підведення результатів другого голосування за спікера Палати представників під час відкриття Конгресу у Капітолії США, 3 січня 2023 р.

Коли республіканці отримали більшість у Палаті представників, було зрозуміло, що вони блокуватимуть ініціативи Білого дому та демократів у Сенаті США. Тому було вкрай важливо проголосувати без зайвих затримок грудневі бюджетні зміни, де була прописана вагома фінансова підтримка України. Адміністрація Байдена не хотіла, щоби уряд закрився на невизначений термін, сотні тисяч перед святами втратили роботу, видаткові програми не запрацювали. Було зрозуміло: після приходу республіканців до влади, якщо вкрай невтішного сценарію не вдасться оминути, прийдеться змінювати бюджет. Тоді кризи вдалося уникнути. Проте ніхто не очікував, що сама Республіканська партія у перші ж дні роботи Конгресу зробить так, що законодавчий орган узагалі не зможе працювати.

Так вже сталося, що американське законодавство не передбачає якихось чітких процедур щодо того, що саме треба робити, коли крісло спікера залишається вакантним. Востаннє таке відбулося сто років тому, та навіть тоді (щоправда за 9 спроб) вдалося подолати протиріччя і обрати голову Палати представників.

Фото: EPA/UPG

Цього разу вже відбулося 3 голосувань поспіль, а законодавчий орган досі заблокований. При цьому опоненти не хочуть іти на поступки одне одному, чекаючи, поки послабнуть позиції противника.

Варто зрозуміти, що Кевін Маккарті – це не просто якийсь випадковий конгресмен-новачок, який захотів стати спікером. Він пройшов уже вісім скликань американського парламенту і є лідером республіканців, починаючи з 2014 року – за президентства Обами, Трампа та Байдена. Однак цього разу самі ж однопартійці не дали своєму лідеру очолити Палату представників.

Хто ж виступив проти Маккарті? 20 ультраправих республіканців, де більшість – це прибічники Дональда Трампа. На перший погляд це виглядає дивним, адже незмінний лідер республіканців у нижній палаті Конгресу з 2016 року підтримує екс-президента США, у 2020 році він допоміг йому оскаржити результати виборів – відповідну петицію Маккарті разом ще зі 125-ма республіканцями подавав до Верховного суду Сполучених Штатів. Навіть після штурму Капітолію 6 січня 2021 року Маккарті проголосував проти рішення визнати Байдена главою держави, а в подальшому виступав проти створення комісії у Конгресі щодо розслідування атаки на Капітолій.

Фото: EPA/UPG Монумент першому президенту США Джорджу Вашингтону в ротонді Капітолію США, 23 грудня 2022 р.

У листопаді 2022 року усе змінилося: Маккарті вирішив, що може домогтися крісла спікера самостійно і спробував хоча б трохи дистанціюватися від Трампа. Останній зробив усе можливе, щоби ослабити позиції колишнього свого прибічника. Якщо до президенства Трампа спікери від республіканців, стикаючись з партійними радикалами, йшли на поступки, які стосувалися скорочення видатків бюджету і вели запеклі бої зі своїми партійними босами під час періодів замороження діяльності урядів, то цього разу вони вимагають значно більшого – повного підпорядкування своєму лідеру Дональду Трампу. Маккарті штовхають на угоду, за якою він зголосився знизити поріг, що необхідний для запуску процедури вотуму недовіри спікеру всередину партії.

Радикали-трампісти говорять про те, що Маккарті не надто агресивно виступає проти політики Байдена, що він може бути готовим до певних компромісів. А ключове завдання екс-президента Трампа та його оточення – створити законодавчий хаос, не дати демократам ухвалити жодного важливого закону, зокрема й бюджетних рішень, навіть створити ситуацію, коли б можна було би виголосити імпічмент самому Байдену. Їм потрібен реванш.

Наразі робота Палати представників повністю заблокована, сотні конгресменів не можуть скласти присяги та приступити до законодавчої роботи. Водночас вже стало відомо, що Трамп попросив своїх прибічників у Конгресі підтримати Маккарті. Це означає, що тому у разі обрання доведеться повністю підлаштовуватися під забаганки екс-президента.

Фото: TNS Дональд Трамп та Кевін Маккарті

Чи зможе поступитися Маккарті? Поки що це малоймовірно – він дуже хоче сісти у крісло спікера, чого йому не вдавалося досягти з 2015 року. Він буде домовлятися. За будь-якого варіанту, навіть за іншого голову палати (що наразі є не надто ймовірним сценарієм), на Конгрес чекає хаос.

Для України такий сценарій є негативним у довготривалій перспективі (бюджет на 2023-й рік із статтями про допомогу Україні проголосував попередній склад Конгресу), адже саме трампісти активно виступають проти підтримки нашої держави, надання нам озброєнь і фінансової допомоги.

Чи виграє від нинішньої ситуації сама Республіканська партія? Ні – це значний удар по її іміджу. Чи виграє від цього Байден та команда демократів? Теж ні, бо слабкий Конгрес ще гірший за розділений. Чи переможе Трамп? Теж ні. Так, він зможе певним чином впливати на рішення законодавців, він ослаблюватиме своїх конкурентів всередині партії, ускладнюватиме роботу уряду. Одначе усі його прихильники, яких він політично наразі знищує, рано чи пізно виступлять проти нього – так, як це було й у 2020 році. Від нинішньої кризи ніхто не виграє. Америка від неї програє.