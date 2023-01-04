​США невдовзі оголосять про новий пакет військової допомоги Україні

До нього можуть увійти додаткові установки РСЗВ Himars.

У найближчі дні або тижні США оголосять про новий пакет військової допомоги Україні.

Про це заявив на брифінгу координатор з питань стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки при Білому домі Джон Кірбі, повідомляє "Європейська правда".

За словами Кірбі, військова допомога нашій державі передбачатиме додаткові установки реактивних систем залпового вогню Himars.

Більше подробиць про новий пакет представник Білого дому не озвучив.

Нагадаємо, США закуплять для Himars, які перебувають в нашій державі, комплекти автоматизованої системи управління вогнем.

Речниця Білого дому Карін Жан-П'єр повідомила, що одним з пріоритетів зовнішньої політики адміністрації президента США Джо Байдена у 2023 році стане підтримка України.