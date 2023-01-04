Росія зосередить основні зусилля на спробі окупації Лимана, Соледара, Бахмута, - Маляр

На тлі великих втрат керівництво РФ активізує мобілізацію у першому кварталі 2023 року.

Росія планує і надалі продовжувати спроби наступу на сході України.

Про це повідомила у Телеграм заступник міністра оборони України Ганна Маляр.

За її словами, Головне управління розвідки МО вважає, що Росія намагатиметься змусити керівництво України до переговорів силовим шляхом. Зокрема, країна-агресор планує продовжити формування додаткових штурмових підрозділів та зосередить основні зусилля на окупації Лимана, Соледара, Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки на Донеччині.

При цьому Маляр додала, що на тлі великих втрат керівництво РФ активізує призов у першому кварталі 2023 року, а саме оголосить другу хвилю "часткової мобілізації".

Також, за словами заступника міністра, через скорочення запасів високоточних ракет Росія шукатиме джерела відновлення ракетного озброєння серед "дружніх країн" і частіше застосовуватиме ударні БПЛА.

Нагадаємо, що як заявив керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов, навесні 2023 року очікуються найзапекліші бої. Саме навесні Україна планує серйозне просування.