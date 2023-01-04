Бербок не бачить бажання Путіна завершити війну проти України

Путін відповідає на дипломатичні зусилля все більшим і більшим насильством, уточнила міністр.

Міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок не бачить бажання російського керівництва завершувати війну в Україні та закликає до продовження всебічної підтримки України.

Про це дипломат заявила в інтерв’ю німецьким ЗМІ, передає Укрінформ.

За її словами, російський президент відповідає на дипломатичні зусилля «все більшим і більшим насильством, адже Путін слідує імперіалістичній ідеї, згідно з якою міжнародні угоди діють лише доти, доки вони йому корисні».

Бербок нагадала, що спроби переконати припинити війну тривають уже десять місяців. Наразі очільниця німецької дипломатії констатує: «На жаль, попри всі міжнародні зусилля, не видно, що Путін планує припинити свої жорстокі атаки у 2023 році».

Вона скептично ставиться також до ідеї перемир’я, адже відсутність війни аж ніяк не означає мир, наголошує Бербок.

«З прикладу з окупованих Росією територій ми знаємо, до чого призведе те, що дехто зараз називає компромісом: наражати жінок на зґвалтування, чоловіків на вбивства та тортури, дітей на викрадення. Свідченням цього є такі звільнені міста, як Буча, Ізюм, Балаклія», - сказала Бербок.

Глава німецького МЗС підкреслила, що не могла уявити жорстокість російської агресії та нагадала про Маріуполь, що зрівняли із землею, а також смерті, страждання та руйнування, що й далі спричиняє російська армія в Україні.

Бербок запевнила, що дипломатичні зусилля щодо встановлення миру тривають «нон-стоп з 24 лютого». А уряд і народ Німеччини будуть підтримувати Україну, доки це буде потрібно.

Нагадаємо, що за даними ЗМІ, Німеччина відкрита для використання мільярдів євро із заморожених російських активів, щоб допомогти Україні у відновленні.