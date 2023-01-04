Не бачимо підготовку росіянами наступу на Харків, - ЗСУ

Згідно з даними розвідки, про створення великих нових угруповань ворога на Харківському напрямку не йдеться.

Про це повідомив речник Східного угруповання військ Збройних сил України Сергій Череватий, повідомляє Укрінформ.

Він відповів на питання, чи почнуть росіяни наступ на Харків після початку морозів.

«Важко говорити що захочуть росіяни, коли замерзне земля, тут набагато цінніше слухати генерала Буданова, в якого найкраща і найоновленіша інформація на цьому напрямку. Наскільки я пам’ятаю, про створення великих нових угруповань на Харківському напрямку не йшлося», - зазначив Череватий.

Нагадаємо, що як заявив в інтерв'ю LB.ua міністр оборони Олексій Резніков, Російська Федерація може підготувати до наступу свій військовий потенціал не раніше лютого, однак сьогодні говорити про напрямки можливого наступу недоречно. Вище військове керівництво України готується до всіх можливих сценаріїв, навіть до найнеприємніших.