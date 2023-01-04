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"Кинджал" росіянам потрібен для залякування, - ГУР

У росіян виникає проблема з носіями цих ракет літаками МіГ-31.

"Кинджал" росіянам потрібен для залякування, - ГУР
Фото: РІА

Ракети "Кинджал" росіяни використовують з метою демонстративного залякування.

Про це розповів представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький, повідомляє РБК-Україна.

За його словами, у росіян є проблема з літаками-носіями цих ракет – МіГ-31.

"Ми ж бачили інцидент, що стався в Білорусі – в одного з них загорівся двигун. Крім того, "Кинджалів" у них не так уже й багато. Якщо розстріляють і їх, тоді просто не буде чим лякати світ", - каже представник української розвідки.

За його словами, "Кинджали" російські окупанти використовують для демонстрації та залякування. 

Зазначимо, що Х-47 «Кинджал» — російський гіперзвуковий авіаційний ракетний комплекс. Після випробувань прийнятий на озброєння з 1 грудня 2017 року.

Нагадаємо, що 1 січня Головне управління розвідки Міноборони України заявило, що, попри заяви російської пропаганди, високоточні ракети "Калібр" у Росії все-таки закінчуються. 

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