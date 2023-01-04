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Іран готує нову партію безпілотників для Росії, – ГУР

Станом на зараз ворог використав близько 660 БпЛА, а за контрактом передбачено постачання 1750. 

Іран готує нову партію безпілотників для Росії, – ГУР
Фото: t.me/AFUStratCom/6501

За даними української розвідки, зараз готується постачання чергової партії іранських безпілотників до Росії. Про це представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький повідомив у інтервʼю РБК-Україна. 

"Скільки це буде – будемо ще уточнювати. Як правило, до цього вони завозили партіями 250-300 штук. Подивимося, як буде цього разу", – зазначив він. 

За словами Скібіцького, станом на сьогодні ворог використав 660 "шахедів", за контрактом із Іраном передбачено постачання 1750 одиниць. 

"Що стосується дальності, то в них вона й так закладена 1000 - 1500 кілометрів. Зараз вони працюють на 600-650 кілометрів. Тобто дальність у них є в запасі", – зазначив він.

Нагадаємо, попередніх масованих ударів БпЛА Росія завдала по Україні у ніч на 2 січня. Також била в ніч на 1 січня. ЗСУ збили всі 100% випущених обʼєктів.

Президент Володимир Зеленський і військові зазначали, що масованими ударами безпілотниками ворог намагається виснажити систему протиповітряної оборони.

Ударів іранськими безпілотниками росіяни завдають із жовтня, переважно – по енергетичних обʼєктах. Деякі БпЛА влучали в житлові будинки і готелі та призводили до жертв мирних людей. 

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