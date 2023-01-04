ЗСУ зірвали план Росії захопити Соледар до 26 грудня, але повзучий наступ триває, – Сирський

Силам оборони України вдалося зірвати план Росії, що полягав у захопленні Соледара і оточенні Бахмута до 26 грудня.

Про це заявив Командувач Сухопутних військ ЗСУ, Герой України генерал-полковник Олександр Сирський.

"Нам вдалось зірвати плани ворога. Навіть в умовах переваги противника в силах і засобах, вони не змогли виконати поставлену їхнім командуванням задачу – захопити Соледар та оточити Бахмут до 26 грудня. Разом з тим, противник не відмовився від своїх планів вийти на кордони Донецької області. Наступальне угруповання військ противника продовжує повзучий наступ на Донеччині. Численні штурми наших позицій тривали навіть у новорічну ніч, а за перші три дні нового року інтенсивність бойових дій поступово зростала", – пояснив він.

Сирський додав, що хоча ворог на найгарячіших ділянках фронту має перевагу в озброєнні та військових, рівень безповоротних втрат росіян набагато більший, ніж в сил оборони.

Нагадаємо, за оцінкою міністерства оборони Великої Британії, росіянам навряд удастся досягти успіху в Бахмуті наступними тижнями.