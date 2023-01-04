Зокрема, він брав участь у каральних рейдах проти учасників руху опору.

Служба безпеки України (СБУ) викрила ще одного ворожого поплічника у результаті стабілізаційних заходів у звільненому Херсоні.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

“Зловмисником є мешканець обласного центру, який під час захоплення міста підтримав російських загарбників і запропонував їм свою допомогу у війні проти України. За це йому запропонували “посаду” у створеному агресором “управлении мвд по городу Херсону”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що там він добровільно погодився увійти до складу “отдельного батальона патрульно-постовой службы” РФ. Після призначення отримав від ворога зброю та форму російського зразка.

Серед основних завдань колаборанта було здійснення охорони захоплених адмінбудівель, в яких рашисти облаштували місцеві окупаційні органи. Також брав участь у каральних рейдах проти учасників руху опору. Під час таких “нальотів” здійснював незаконні затримання українських патріотів та їх доправлення до російських катівень.

За даними СБУ, після звільнення Херсона зловмисник хотів “загубитись” у місті і таким чином уникнути правосуддя. Втім, співробітники СБУ все одно викрили його і затримали. У колаборанта виявили “посвідчення” фейкового органу та інші докази злочинної діяльності.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 7 ст. 111-1 (добровільне зайняття громадянином України посади в незаконних правоохоронних органах, створених на тимчасово окупованій території) Кримінального кодексу України.

Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає покарання до 15 років ув’язнення.

Нагадаємо, Росія планує нову хвилю мобілізацію, яка торкнеться мешканців захоплених територій південних областей України. Призивати планують власників російського паспорта.