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Високому рівню втрат російської армії сприяє непрофесіоналізм, – Міноборони Британії

У будівлі ПТУ в окупованій Макіївці поряд із розміщенням військ могли зберігатися боєприпаси.

Високому рівню втрат російської армії сприяє непрофесіоналізм, – Міноборони Британії
Зруйнована будівля ПТУ у Макіївці
Фото: Денис Казанський

Високому рівню втрат російської армії сприяє непрофесіоналізм, зокрема, небезпечне зберігання боєприпасів поруч із розміщенням військових.

Про це повідомляє у Twitter Міноборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

В огляді зазначається, що 31 грудня 2022 року Україна завдала удару по будівлі ПТУ в окупованому РФ місті Макіївка, недалеко від Донецька. Будівля була повністю зруйнована. За даними Міноборони Росії внаслідок удару загинуло 89 російських військовослужбовців.

Однак, з огляду на масштаби пошкоджень, існує реальна ймовірність того, що боєприпаси зберігалися поряд з розміщенням військ, які вибухнули під час удару, викликавши вторинні вибухи.

Будівля знаходилася всього за 12,5 км від Авдіївського сектора лінії фронту, одного з найзапекліших районів конфлікту.

"Російські військові мають досвід небезпечного зберігання боєприпасів задовго до нинішньої війни, але цей інцидент показує, як непрофесіоналізм сприяє високому рівню втрат у Росії", – йдеться у зведенні.

Нагадаємо, у Макіївці Донецької області тривають роботи з розбирання завалів ПТУ №19, де ударом ЗСУ було знищене скупчення російських окупантів. За інформацією журналіста Дениса Казанського, втрати росіян від удару склали близько 270 осіб. 

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