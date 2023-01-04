Путін готує росіян до довгої війни, – New York Times

Володар Кремля змінив тактику і більше не намагається ізолювати громадян від негативних повідомлень про фронт, натомість закликає їх до боротьби.

Президент РФ Володимир Путін готує росіян до тривалої війни. Навіть у новорічному привітанні людям у солдатській формі він сказав, що "не можна нічого здати, треба боротися і продовжувати", йдеться у матеріалі New York Times.

З наближенням річниці повномасштабного вторгнення до України Путін відмовився від спроб ізолювати громадян від негативних повідомлень про війну та намагається підготувати їх і армію до тривалої боротьби.

Визнання високих втрат – 89 окупантів – унаслідок удару по Макіївці в Донецькій області і обіцянка надати "необхідну допомогу і підтримку" свідчить про спробу Кремля здатися прозорішим, ніж у перші місяці війни. Це контрастує із затопленням флагмана Чорноморського флоту, крейсера "Москва", бо Кремль ніколи не визнавав, що по ньому влучили і не оновлював даних про втрати – нібито одного загиблого і 27 зниклих.

"Більшу частину минулого року Путін виявляв атмосферу впевненості, дозволяючи життю в Росії продовжуватись у звичайному режимі. Його угода з громадськістю була прямою: залиште політику та бойові дії нам, і ви не відчуєте значного болю від нашої виправданої «спеціальної військової операції» в Україні", – вважають журналісти.

На їхню думку, такий підхід закінчився у вересні, коли контрнаступ України приголомшив Кремль, і Путін оголосив мобілізацію. Тепер Путін подвоює свої зусилля, щоб ще більше залучити російське суспільство до війни. Новий підхід був яскраво продемонстрований у суботу, коли президент РФ порушив традицію і виступив із новорічною промовою не в Кремлі, а на військовій базі, на фоні людей у формі.

Путін у привітанні оголосив свій наратив про те, що "Захід прагне знищити Росію" і "використання України для ослаблення і знищення РФ".

На думку журналістів, це останній і, мабуть, найяскравіший випадок спроби Путіна підготувати росіян до тривалої війни.

Нагадаємо, міноборони РФ хоч і визнало найбільшу одночасну втрати своїх окупантів, його дані значно відрізняються від інформації СтратКому ЗСУ, згідно з повідомленням якого загинули 400 осіб, ще близько 300 були поранені.

Удару по пункту дислокації мобілізованих було завдано в новорічну ніч. Російська влада вважає, що розташування виявили через те, що мобілізовані порушили заборону на використання мобільного звʼязку і дзвонили родичам.