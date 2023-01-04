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Польща вивчить можливість допуску до роботи українських авіадиспетчерів

Через тривале закриття повітряного простору вони можуть втратити фахові навички.

Польща вивчить можливість допуску до роботи українських авіадиспетчерів
Фото: Вікіпедія

Агентство аеронавігаційного обслуговування Польщі (PAŻP) розгляне можливість допуску до роботи українських диспетчерів для підтримки їхніх фахових здібностей.

Про це пише Укрінформ з посиланням на Wnp.pl.

“Польське агентство аеронавігаційного обслуговування проаналізує можливі сценарії підтримки колег з-за східного кордону та підготує сценарій у межах своїх компетенцій”, – сказала представниця PAŻP Руслана Кшемінська.

Вона зазначила, що Державна авіаційна служба України (ДАСУ) разом з Єврокомісією направили через Управління цивільної авіації Польщі запит щодо підтримки фахових здібностей українських контролерів повітряного руху. Зокрема, йдеться про виконання українськими диспетчерами деяких завдань з контролю повітряного руху над Польщею.

Раніше голова ДАСУ Олександр Більчук звернувся до голови PAŻP з проханням забезпечити підтримання українськими диспетчерами своїх навичок у Польщі в умовах закриття неба України через війну. Зокрема, він попросив розглянути питання про призупинення вимоги володіння польською мовою для диспетчерів вищих ешелонів повітряного простору. Тобто контролери могли б підтримувати свої навички, використовуючи англійську мову.

Голова авіаційного управління транспортного директорату Єврокомісії Філіп Корнеліс також вважає призупинення вимоги щодо знання польської мови для диспетчерів повітряного простору вигідним для всіх сторін. На його думку, через тривале закриття повітряного простору українські диспетчери можуть втратити фахові навички, які потім складно буде відновити.

Корнеліс водночас нагадав, що згідно з європейськими правилами, рішення про призупинення вимоги щодо знання мови є виключною компетенцією відповідної країни.

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