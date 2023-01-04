Польща вивчить можливість допуску до роботи українських авіадиспетчерів

Агентство аеронавігаційного обслуговування Польщі (PAŻP) розгляне можливість допуску до роботи українських диспетчерів для підтримки їхніх фахових здібностей.
Про це пише Укрінформ з посиланням на Wnp.pl.
“Польське агентство аеронавігаційного обслуговування проаналізує можливі сценарії підтримки колег з-за східного кордону та підготує сценарій у межах своїх компетенцій”, – сказала представниця PAŻP Руслана Кшемінська.
Вона зазначила, що Державна авіаційна служба України (ДАСУ) разом з Єврокомісією направили через Управління цивільної авіації Польщі запит щодо підтримки фахових здібностей українських контролерів повітряного руху. Зокрема, йдеться про виконання українськими диспетчерами деяких завдань з контролю повітряного руху над Польщею.
Раніше голова ДАСУ Олександр Більчук звернувся до голови PAŻP з проханням забезпечити підтримання українськими диспетчерами своїх навичок у Польщі в умовах закриття неба України через війну. Зокрема, він попросив розглянути питання про призупинення вимоги володіння польською мовою для диспетчерів вищих ешелонів повітряного простору. Тобто контролери могли б підтримувати свої навички, використовуючи англійську мову.
Корнеліс водночас нагадав, що згідно з європейськими правилами, рішення про призупинення вимоги щодо знання мови є виключною компетенцією відповідної країни.