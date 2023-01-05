Норвегія передала Україні додаткові артснаряди

Норвегія передала Україні ще 10 000 артилерійських снарядів калібру 155 мм, які вже надіслані до нашої країни.
Про це йдеться на сайті міністерства оборони країни.
Артилерійські снаряди можуть використовуватися в декількох типах артилерійських установок, зокрема самохідних гаубицях M109.
“Для безпеки Європи та Норвегії важливо, щоб Україні вдалося протистояти атакам Росії. Україна потребує міжнародної підтримки у вигляді військової техніки та підготовки власних сил. Норвегія зробила значний внесок до 2022 року і продовжуватиме робити свій внесок у підтримку України у 2023 році”, – зазначив міністр оборони країни Бьорн Арілд Грам.
Грам додав, що його відомство перевірить, яку зброю для України можна придбати безпосередньо у виробників.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський і глава уряду Норвегії Йонас Гар Стере обговорили ризики ескалації на фронті.