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Українські захисники за день знищили вертоліт, літак та безпілотник росіян

На це знадобилось всього 5 годин.

Українські захисники за день знищили вертоліт, літак та безпілотник росіян

На східному напрямку бійці Повітряних Сих Збройних Сил України за день знищили російські штурмовик, вертоліт та БпЛА. 

Про це повідомила пресслужба Командування Повітряних сил ЗСУ.

“Підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних Сих Збройних Сил України знищено російський штурмовик Су-25, ударний вертоліт Ка-52, та БпЛА оперативно-тактичного рівня “Орлан-10”, - йдеться у повідомленні.

Вся ця ворожа техніка була знищена за п'ять годин - з 11:00 по 16:00.  

Як раніше повідомлялось, у тимчасово окупованій Василівці Запорізької області українські бійці завдали удару по скупченню окупантів у військовій комендатурі.

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