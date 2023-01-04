На Харківщині поліція вилучила російські посібники в навчальному закладі

Також поліцейські знайшли бланки на виплату грошей на дитину та заяви на вступ до російських шкіл.

Правоохоронці вилучили в навчальному закладі у Харківській області російські посібники та підручники.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

Поліцейські вилучили у селищі Великий Бурлук Харківської області більш ніж 500 російських підручників, 10 зразків навчальних посібників, бланки на виплату одноразової премії на дитину, заяви про вступ до навчального закладу за зразками РФ.

Російські окупанти займались організацією навчального процесу у 2022-2023 роках за освітньою програмою та російськими навчальними посібниками.

Правоохоронці розслідують кримінальне провадження за ч. 3 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, співробітники поліції викрили у Харківській області чоловіка, котрий добровільно погодився на співпрацю з окупантами.