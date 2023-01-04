Макрон – українцям: «Франція з вами до перемоги»
Макрон – українцям: «Франція з вами до перемоги»
Сміливі навчати і вчитися. Як оговтуються українські школи після окупації і випадків колабораціонізму
Сміливі навчати і вчитися. Як оговтуються українські школи після окупації і випадків колабораціонізму
Не подолавши корупцію в ТРО, не переможемо у війні
Не подолавши корупцію в ТРО, не переможемо у війні
Олексій Резніков: «Війна не закінчилась, є ще велика загроза для нашої держави і нам треба вижити»
Олексій Резніков: «Війна не закінчилась, є ще велика загроза для нашої держави і нам треба вижити»
ЗСУ все-таки отримають танки Leopard, - посол в Німеччині
ЗСУ все-таки отримають танки Leopard, - посол в Німеччині
Станіслав Асєєв: “Поки не сформована національна ідея, знайдуться ті, хто продаватиме РФ запчастини під час війни”
Станіслав Асєєв: “Поки не сформована національна ідея, знайдуться ті, хто продаватиме РФ запчастини під час війни”
До 100 найкращих монет світу потрапили сім українських пам’ятних монет
До 100 найкращих монет світу потрапили сім українських пам’ятних монет
Внаслідок українського удару в Макіївці загинули 270 окупантів, – журналіст (оновлено)
Внаслідок українського удару в Макіївці загинули 270 окупантів, – журналіст (оновлено)
ГоловнаСуспільствоВійна

На Харківщині поліція вилучила російські посібники в навчальному закладі

Також поліцейські знайшли бланки на виплату грошей на дитину та заяви на вступ до російських шкіл.

На Харківщині поліція вилучила російські посібники в навчальному закладі
Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області

Правоохоронці вилучили в навчальному закладі у Харківській області російські посібники та підручники.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

Поліцейські вилучили у селищі Великий Бурлук Харківської області більш ніж 500 російських підручників, 10 зразків навчальних посібників, бланки на виплату одноразової премії на дитину, заяви про вступ до навчального закладу за зразками РФ.

Російські окупанти займались організацією навчального процесу у 2022-2023 роках за освітньою програмою та російськими навчальними посібниками.

Правоохоронці розслідують кримінальне провадження за ч. 3 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. 

Нагадаємо, співробітники поліції викрили у Харківській області чоловіка, котрий добровільно погодився на співпрацю з окупантами.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також