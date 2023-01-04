У Одеській області знищили ще одну міну росіян

Чергову протикорабельну міну російських окупантів знищили у Одеській області.

Про це повідомила пресслужба Військово-Морських Сил ЗСУ.

Протикорабельну міну росіян знайшли в прибережних водах, в кількох метрах від одного з пляжів Одещини. Про це негайно повідомили військовим.

Міну було оперативно знешкоджено силами групи розмінування Військово-Морських Сил ЗСУ.

Громадян просять у випадку виявлення вибухонебезпечних або підозрілих предметів не наближатися до них, не торкатися й не намагатися самостійно переміщувати. Слід негайно обмежити доступ до небезпечної зони та повідомити відповідні служби.

Нагадаємо, вчора Сили оборони виявили і знешкодили ще одну морську міну на Одещині. Протикорабельну міну зірвав із кріплення шторм, після чого хвилі понесли її в бік узбережжя.