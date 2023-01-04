Макрон – українцям: «Франція з вами до перемоги»
Макрон – українцям: «Франція з вами до перемоги»
Сміливі навчати і вчитися. Як оговтуються українські школи після окупації і випадків колабораціонізму
Сміливі навчати і вчитися. Як оговтуються українські школи після окупації і випадків колабораціонізму
Не подолавши корупцію в ТРО, не переможемо у війні
Не подолавши корупцію в ТРО, не переможемо у війні
Олексій Резніков: «Війна не закінчилась, є ще велика загроза для нашої держави і нам треба вижити»
Олексій Резніков: «Війна не закінчилась, є ще велика загроза для нашої держави і нам треба вижити»
ЗСУ все-таки отримають танки Leopard, - посол в Німеччині
ЗСУ все-таки отримають танки Leopard, - посол в Німеччині
Станіслав Асєєв: “Поки не сформована національна ідея, знайдуться ті, хто продаватиме РФ запчастини під час війни”
Станіслав Асєєв: “Поки не сформована національна ідея, знайдуться ті, хто продаватиме РФ запчастини під час війни”
До 100 найкращих монет світу потрапили сім українських пам’ятних монет
До 100 найкращих монет світу потрапили сім українських пам’ятних монет
Внаслідок українського удару в Макіївці загинули 270 окупантів, – журналіст (оновлено)
Внаслідок українського удару в Макіївці загинули 270 окупантів, – журналіст (оновлено)
ГоловнаСуспільствоВійна

У Одеській області знищили ще одну міну росіян

Міну знайшли в кількох метрах від пляжу.

У Одеській області знищили ще одну міну росіян
Фото: Скриншот з відео

Чергову протикорабельну міну російських окупантів знищили у Одеській області.

Про це повідомила пресслужба Військово-Морських Сил ЗСУ.

Протикорабельну міну росіян знайшли в прибережних водах, в кількох метрах від одного з пляжів Одещини. Про це негайно повідомили військовим.

Міну було оперативно знешкоджено силами групи розмінування Військово-Морських Сил ЗСУ.

Громадян просять у випадку виявлення вибухонебезпечних або підозрілих предметів не наближатися до них, не торкатися й не намагатися самостійно переміщувати. Слід негайно обмежити доступ до небезпечної зони та повідомити відповідні служби.

Нагадаємо, вчора Сили оборони виявили і знешкодили ще одну морську міну на Одещині. Протикорабельну міну зірвав із кріплення шторм, після чого хвилі понесли її в бік узбережжя. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також