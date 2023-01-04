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Захисник Азовсталі Діанов передав гроші на протези для пораненого під Бахмутом бійця

Роману Григоряну встановлюють біонічні протези у США.

Захисник Азовсталі Діанов передав гроші на протези для пораненого під Бахмутом бійця
Фото: Михайло Діанов

Захисник Азовсталі Михайло Діанов, що повернувся з російського полону, передав більш як 2 млн гривень Роману Григоряну, який отримав поранення під Бахмутом.

Про це Михайло Діанов повідомив у Instagram.

“Він бився на східному напрямку у лавах 14 бригади імені Князя Романа. Під тим самим Бахмутом в липні він потрапив під касету. Втратив праву руку і праву ногу”, - написав Діанов.

Він додав, що на встановлення біонічних протезів з пожертв українців було передано 52 313 доларів.

“Ваша допомога мені тепер дозволить Роману ходити і обіймати доньку”, - підсумував Михайло Діанов.

Як раніше повідомлялось, що Михайло Діанов успішно переніс операцію у США. 

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