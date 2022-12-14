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Захисника Азовсталі Михайла Діанова прооперували в США

Операція пройшла успішно.

Захисника Азовсталі Михайла Діанова прооперували в США
Фото: Пресслужба ФК "Шахтар"

Повернувшийся із російського полона захисник Азовсталі Михайло Діанов успішно переніс операцію у США. 

Про це повідомила пресслужба ФК “Шахтар”.

“Операція пройшла успішно. Після реабілітації права рука Михайла повноцінно функціонуватиме. Найближчими днями Діанов повернеться до України”, - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що поранене в березні цього року праве плече Діанову прооперували в Сент-Луїсі.

Зазначається, що ФК “Шахтар” організував та покрив усі витрати на лікування бійця у США.

Нагадаємо, майже 94 мільйони гривень зібрали від продажу браслетів "Азовсталь. Символ незламності"

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