На Херсонщині заочно повідомили про підозру двом колаборантам

Слідчі поліції Херсонської області заочно повідомили про підозру двом керівникам окупаційної влади в Новій Каховці.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Херсонській області.

Зазначається, що одного із підозрюваних, жителя Києва, окупаційна влада призначила на посаду голови незаконно сформованої “Новокаховської військово-цивільної адміністрації”.

Інший, житель Донецька, обіймає посаду т.з. “радника голови ДНР” у м. Нова Каховка та керує незаконним збройним формуванням “ДНР”.

“Влітку їм було повідомлено про підозру у вчиненні злочину за порушення законів та звичаїв війни за попередньою змовою групою осіб щодо протиправних дій відносно місцевого журналіста з проукраїнськогою позицією одного з друкованих видань Херсонської області”, - розповіли у пресслужбі.

Сьогодні ж поліція оголосила підозру за ще одним подібним фактом. Фігуранти спільно прийняли рішення про незаконне затримання міського голови м. Таврійськ, який відмовився співпрацювати з окупаційною владою.

1 квітня вони викликали чоловіка до себе в кабінет, після чого надали наказ військовим РФ ув’язнити чоловіка.

Із мішком на голові потерпілого відвезли до підвального приміщення, де утримували в холодному кабінеті, прикутим кайданками до батареї. Йому не давали їжі та води,і за три дні стан здоров’я незаконно затриманого значно погіршився.

Тоді його доправили до лікарні, де він перебував під постійним наглядом російських військовослужбовців. Таким чином зловмисники порушили вимоги низки статей Конвенції про захист цивільного населення та Женевських конвенцій.

Підозрюваним загрожує позбавлення волі на строк від 8 до 12 років.

Нагадаємо, уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що у Херсоні російські військові тримали у катівнях дітей.