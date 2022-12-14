Залужний заявив, що Сили оборони готуються до різних сценаріїв розвитку подій у найближчі місяці

Українські захисники докладають усіх зусиль для стабілізації ситуації на сході нашої держави.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів розмову з Верховним головнокомандувачем Обʼєднаних збройних сил НАТО в Європі та командувачем ЗС США в Європі генералом Крістофером Каволі.

Про це йдеться в повідомленні Залужного на його сторінках у соцмережах.

Військові обмінялися оцінками стратегічної обстановки та обговорили потреби українського війська в озброєнні та техніці.

"Докладаючи всіх зусиль для стабілізації ситуації на сході, Сили оборони України готуються до різних сценаріїв розвитку подій в найближчі місяці", - зазначив Залужний.

Нагадаємо, в Офісі Президента заявили, що американські системи протиповітряної оборони Patriot можуть незабаром прибути в Україну.

Загалом Україні для захисту від російських нападів потрібні всі типи озброєння, включно зі стрілецькою. Список потреб Україна передала партнерам.