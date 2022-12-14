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Після масованої атаки Росії 23 листопада в Україні зупинилося 5 із 6 ТЕС, - гендиректор ДТЕК

Наступного дня їх вдалося запустити.

Після масованої атаки Росії 23 листопада в Україні зупинилося 5 із 6 ТЕС, - гендиректор ДТЕК
Фото: ФБ міністра енергетики

Після чергової масованої атаки Росії 23 листопада на українську енергосистему зупинилилося 5 із 6 ТЕС.

Про це розповів генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко на енергетичному "Рамштайні", повідомили в пресслужбі компанії.

"Я ніколи не міг уявити ситуацію, що 5 із 6 наших ТЕС зупиняться. Але наступного дня ми зуміли запустити їх і крок за кроком повернули всю генеруючу потужність у систему",  - сказав Тімченко.

Він зауважив, що "наш меседж росіянам простий: ви можете робити все, що завгодно, але ви ніколи не досягнете того, щоб Україна була у повній темряві".

Нагадаємо, уже 24 листопада ДТЕК вдалося відновити роботу своїх електростанцій та електромережі. До електропостачання підключили усі об’єкти критичної інфраструктури у всіх регіонах, де працюють спеціалісти компанії. 

За підсумками конференції "Солідарні з українським народом", яка відбулася у Франції, було залучено 1 млрд євро. Частина з них – це обладнання, яке буде передано найближчим часом для відновлення енергоінфраструктури України.

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