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Пластуни передали Зеленському Вифлеємський вогонь

Пізніше його передадуть українським військовим на фронт.

Пластуни передали Зеленському Вифлеємський вогонь
Фото: Скріншот відео

Пластуни прийшли до президента Володимира Зеленського із Вифлеємським вогнем миру.

Про це повідомила пресслужба президента.

"Вифлеємський вогонь миру цьогоріч особливий. Це символ того, що ми нікого не боїмося й стоятимемо до перемоги, кожний на своєму місці. Після мене вогонь буде на фронті – даватиме енергію нашим воїнам, які захищають Україну. Там він потрібен найбільше", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 11 грудня до Києва привезли Вифлеємський вогонь миру. Вогонь усім охочим роздають у Михайлівському соборі. 12-13 грудня вогонь відправився з Києва до обласних центрів, а також Краматорська і Конотопа.

Вогонь миру щороку запалюють на місці народження Ісуса Христа у Вифлеємі.

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