Пізніше його передадуть українським військовим на фронт.

Пластуни прийшли до президента Володимира Зеленського із Вифлеємським вогнем миру.

Про це повідомила пресслужба президента.

"Вифлеємський вогонь миру цьогоріч особливий. Це символ того, що ми нікого не боїмося й стоятимемо до перемоги, кожний на своєму місці. Після мене вогонь буде на фронті – даватиме енергію нашим воїнам, які захищають Україну. Там він потрібен найбільше", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 11 грудня до Києва привезли Вифлеємський вогонь миру. Вогонь усім охочим роздають у Михайлівському соборі. 12-13 грудня вогонь відправився з Києва до обласних центрів, а також Краматорська і Конотопа.

Вогонь миру щороку запалюють на місці народження Ісуса Христа у Вифлеємі.