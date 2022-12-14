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Окупанти призначили в Енергодарі нового "гауляйтера" з Росатому

"...Сам факт такого "призначення" в окупованому місті, де щоденно кояться злочини, означає його доєднання до списку військових злочинців", - наголосив міський голова Дмитро Орлов.

Окупанти призначили в Енергодарі нового "гауляйтера" з Росатому
Окупанти на варті поблизу ЗАЕС в Енергодарі, 01 травня 2022 року.
Фото: EPA/UPG

Російські окупанти призначили новим "очільником" тимчасово захопленого Енергодара працівника Росатома.

Про це повідомив міський голова Енергодара Дмитро Орлов.

За його словами, окупаційною адміністрацією наразі керуватиме Едуард Сєновоз.

"...Сам факт такого "призначення" в окупованому місті, де щоденно кояться злочини, означає його доєднання до списку військових злочинців. І відповідати за це доведеться неминуче. А крім того, варто згадати "правління" його попередників за минулі 9 місяців, щоб зрозуміти: кар’єра буде може і яскравою, але короткотривалою та безславною", - зауважив Орлов.

Нагадаємо, днями Орлов повідомляв, що наразі явних ознак того, що російські окупанти відводять війська з Енергодара чи з Запорізької АЕС, немає.

Раніше загарбники взялися знищувати в місті підручники з історії України.

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