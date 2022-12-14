Папа Римський закликав до «скромного» Різдва, щоб відправити заощадження в Україну

Папа Римський Франциск закликав до «скромного» Різдва цього року, зекономити на подарунках допомогти «стражденному народу України». Під час щотижневої загальної аудієнції Франциск закликав до «конкретних жестів» милосердя для українців у цей святковий сезон, повідомляє Washington Post.

«Приємно святкувати Різдво та влаштовувати вечірки, але давайте трохи знизимо рівень різдвяних витрат. Давайте зробимо більш скромне Різдво, з більш скромними подарунками, і давайте відправимо те, що ми збережемо, людям України, які цього потребують», - сказал Франциск.

Зазначається, що Франциск часто говорив про страждання українців з моменту вторгнення Росії 24 лютого. Протягом останніх місяців Ватикан організовував доставку гуманітарної допомоги українцям, які страждають від зимових холодів.

«Вони голодні, їм холодно, тому багато помирає через брак лікарів і медсестер. Не забуваймо їх. Різдво - так, у мирі та з Господом, так. Але з українцями в серці», - наголосив Папа Римський.

Нагадаємо, під час щорічного різдвяного візиту Папи Римського Франциска до статуї Діви Марії біля Іспанських сходів він згадав Україну. На словах "Я хотів би принести Вам подяку українського народу...", голос Папи Франциска затремтів, він був змушений зупинитися приблизно на 30 секунд, не в змозі говорити.

Як раніше повідомлялось, Папа Франциск нагадав про війну в Україні під час щотижневої загальної аудієнції в залі Павла VI. Понтифік порівняв її з “Операцією Рейнхардт” - знищенням нацистами польських євреїв під час Другої світової війни між 1942 і 1943 роками.