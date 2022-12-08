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Папа Франциск згадав про Україну і заплакав, - ЗМІ

Понтифік мовчав близько 30 секунд, коли згадав Україну.

Папа Франциск згадав про Україну і заплакав, - ЗМІ
Фото: EPA/UPG

Під час щорічного різдвяного візиту Папи Римського Франциска до статуї Діви Марії біля Іспанських сходів він згадав Україну.

Про це повідомляє “Європейська правда”.

На словах "Я хотів би принести Вам подяку українського народу...", голос Папи Франциска затремтів, він був змушений зупинитися приблизно на 30 секунд, не в змозі говорити.

Присутні на молитві зрозуміли, що Папу переповнюють емоції, і оплесками заохотили його продовжувати.

Папа продовжив: "...українського народу за мир, якого ми так довго просили у Господа. Натомість мушу передати вам благання дітей, людей похилого віку, матерів і батьків та молоді цієї мученицької землі, яка так багато страждає".

Як зазначила “Європейська правда”, свято 8 грудня, присвячене Марії, матері Ісуса Христа, знаменує неофіційний початок різдвяного сезону в Італії.

Як раніше повідомлялось, Папа Франциск нагадав про війну в Україні під час щотижневої загальної аудієнції в залі Павла VI. Понтифік порівняв її з “Операцією Рейнхардт” - знищенням нацистами польських євреїв під час Другої світової війни між 1942 і 1943 роками.

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