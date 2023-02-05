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Папа Римський заявив, що готовий зустрітися із Зеленським та Путіним

"Я відкритий для зустрічі з обома президентами".

Папа Римський заявив, що готовий зустрітися із Зеленським та Путіним
Фото: EPA/UPG

Папа Римський Франциск запевнив, що він готовий провести зустріч із президентом України Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Rai News.

"Я відкритий для зустрічі з обома президентами - України та Росії", - заявив понтифік на пресконференції.

Він також додав, що досі не відвідав Київ, оскільки зараз ще немає можливості приїхати до Москви. Але Папа зазначив, що просить про діалог.

Нагадаємо, раніше Папа Римський уперше зустрівся з керівниками основних українських церков.

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