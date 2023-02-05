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​Голова МЗС Британії вітає рішення про надання Украні танків: "Путін реагує лише на силу своїх супротивників"

"Дати українцям інструменти, необхідні для завершення справи, – це найшвидший і, по суті, єдиний шлях до миру".

​Голова МЗС Британії вітає рішення про надання Украні танків: "Путін реагує лише на силу своїх супротивників"
Джеймс Клеверлі
Фото: ЕРА/UPG

Міністр закордонних справ Великобританії Джеймс Клеверлі вітає рішення США та Німеччини про надання Україні танків.

Про це він заявив у своїй статті Times of Malta, передає "Голос Америки".

Клеверлі наголосив, що допомога України з озброєнням - є найшвидшим шляхом для досягнення миру.

 "Як і всі авторитарні правителі, Путін реагує лише на силу своїх супротивників", - зазначив він.

Міністр додав, що радий тому, що Німеччина та США приєдналися до Великобританії та погодилися відправити танки в Україну.

"Дати українцям інструменти, необхідні для завершення справи, – це найшвидший і, по суті, єдиний шлях до миру", - сказав Клеверлі.

Як відомо, на початку лютого головування у Раді Безпеки ООН перейшло до Мальти. Очікується, що війна в Україні буде головною темою на переговорах між Великою Британією та Мальтою.

Мальта прагне допомогти Україні, забезпечуючи дотримання санкцій ЄС та надаючи гуманітарну допомогу, включаючи медикаменти та електрогенератори. Невелика кількість українських військових проходить лікування у мальтійських клініках.

Великобританія та Мальта, колишня британська колонія, традиційно підтримують тісні зв'язки. Британія також є найбільшим джерелом туризму для Мальти та одним із її основних торгових партнерів.

Нагадаємо, раніше британське Міноборони показало, як танкісти ЗСУ освоювали Challenger 2.

Ще в жовтні минулого року Джеймс Клеверлі заявив, що Британія буде підтримувати Україну, поки останній російський танк не відтягне останній український тягач.

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