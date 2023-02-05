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Україна отримає французькі радари Ground Master 200

Радар має також можливість виявлення артилерії, мінометів.

Україна отримає французькі радари Ground Master 200
Фото: Вікіпедія

Збройні сили України отримають французькі сучасні радари Ground Master 200.

Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков на пресконференції у неділю, 5 лютого.

«Ми маємо позитивні зрушення. У Парижі з французькою компанією укладено договір про постачання сучасного радара Ground Master 200, який може бачити на будь-якій висоті швидкі сили», – повідомив він.

Зазначимо, що Ground Master 200 (GM200) — РЛС середньої дальності виробництва Thales Group. GM200 працює як датчик для системи ППО. GM200 також має поверхневий канал і можливість виявлення ракет/артилерії/мінометів і попередження.

Система має габарити 20-футового контейнера і важить менше десяти тонн. Включає електрогенератор, щоглу та приміщення для 2 робочих станцій з комплектом радіомовлення та передачі даних. GM200 транспортується автомобільним транспортом, залізницею, тактичним літаком (тип C-130) або вертольотом. 

Нагадаємо, що 4 лютого з Канади вилетів літак з першим бойовим танком Leopard-2 для України.

6 лютого починаються навчання українських екіпажів на танках Leopard.

Українські військові вже відправилися на навчання роботі з системами протиповітряної оборони SAMP/T-Mamba. 

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