Україна отримає французькі радари Ground Master 200

Збройні сили України отримають французькі сучасні радари Ground Master 200.

Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков на пресконференції у неділю, 5 лютого.

«Ми маємо позитивні зрушення. У Парижі з французькою компанією укладено договір про постачання сучасного радара Ground Master 200, який може бачити на будь-якій висоті швидкі сили», – повідомив він.

Зазначимо, що Ground Master 200 (GM200) — РЛС середньої дальності виробництва Thales Group. GM200 працює як датчик для системи ППО. GM200 також має поверхневий канал і можливість виявлення ракет/артилерії/мінометів і попередження.

Система має габарити 20-футового контейнера і важить менше десяти тонн. Включає електрогенератор, щоглу та приміщення для 2 робочих станцій з комплектом радіомовлення та передачі даних. GM200 транспортується автомобільним транспортом, залізницею, тактичним літаком (тип C-130) або вертольотом.

Нагадаємо, що 4 лютого з Канади вилетів літак з першим бойовим танком Leopard-2 для України.

6 лютого починаються навчання українських екіпажів на танках Leopard.

Українські військові вже відправилися на навчання роботі з системами протиповітряної оборони SAMP/T-Mamba.