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У Херсоні окупанти обстріляли ліцей

Люди не постраждали.

У Херсоні окупанти обстріляли ліцей
Фото: Херсонська ОДА

У Херсоні через обстріли російської армії горів двоповерховий ліцей. Рятувальники ліквідували пожежу.

Про це у Телеграмі повідомила Херсонська ОВА.

«Армія РФ надалі воює з освітніми закладами на Херсонщині – сьогодні зранку ворог відкрив вогонь по будівлі ліцею в Херсоні. Через ворожу атаку сталася пожежа у двоповерховому приміщенні навчального закладу. Загоряння загальною площею 100 метрів квадратних ліквідували рятувальники, які оперативно прибули на місце події», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що мирні люди не постраждали.

Нагадаємо, що у Херсоні стався вже другий обстріл за день.

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