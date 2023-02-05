Люди не постраждали.

У Херсоні через обстріли російської армії горів двоповерховий ліцей. Рятувальники ліквідували пожежу.

Про це у Телеграмі повідомила Херсонська ОВА.

«Армія РФ надалі воює з освітніми закладами на Херсонщині – сьогодні зранку ворог відкрив вогонь по будівлі ліцею в Херсоні. Через ворожу атаку сталася пожежа у двоповерховому приміщенні навчального закладу. Загоряння загальною площею 100 метрів квадратних ліквідували рятувальники, які оперативно прибули на місце події», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що мирні люди не постраждали.

Нагадаємо, що у Херсоні стався вже другий обстріл за день.