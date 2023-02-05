Питання надання Україні літаків не стоїть на порядку денному, - Боррель

Він знову заявив, що Україні треба допомагати усіма способами.

Високий представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що питання щодо надання Україні бойових літаків поки що не стоїть на порядку денному.

Про це він сказав в інтерв'ю El Pais.

"Побачимо, що буде в майбутньому. Поки що це питання не стоїть на порядку денному", – сказав він.

Боррель заявив, що Україні потрібно допомагати усіма можливими способами, поки вони не передбачатимуть прямої участі ЄС у війні.

"Введення військ (до України - ред.) точно не стоїть на порядку денному і ніколи не стояло", – сказав він.

Нагадаємо, що українські військові вже відправилися на навчання роботі з системами протиповітряної оборони SAMP/T-Mamba.