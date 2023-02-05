Росія намагається оточити Бахмут, - британська розвідка

Українські війська мають кілька шляхів постачання по пересіченій місцевості.

Протягом останнього тижня Росія продовжувала робити невеликі кроки вперед у своїй спробі оточити Бахмут у Донецькій області.

Про це повідомяє у Twitter британська розвідка.

Траси М03 та Н32 - дві основні дороги до міста для українських захисників, зараз, ймовірно, перебувають під загрозою прямого вогню внаслідок просування російських окупантів. На початку тижня найманці «Вагнера» могли захопити дорогу, яка з'єднує Бахмут з містом Сіверськ.

«В той час, як українські війська мають у своєму розпорядженні кілька альтернативних шляхів постачання по пересіченій місцевості, Бахмут стає все більш ізольованим», - заявили аналітики британської розвідки.

4 лютого заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що цього тижня російські окупанти кинули всі сили на оточення Бахмута.

Ввечері 4 лютого Генштаб повідомив, що противник проводить перегрупування на окремих напрямках. Основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дії на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.