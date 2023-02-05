Рада ЄС погодила “стелю цін” на російське дизпаливо на рівні 100$ за барель

Рада Європейського союзу погодила два обмеження цін на нафтопродукти, які виробляються у Росії або експортуються з країни-агресора.

Про це йдеться на сайті Ради.

Максимальна вартість нафтопродуктів, що коштують дешевше сирої нафти (мазут), становить 45 доларів США за барель.

Стеля цін на нафтопродукти, що дорожчі, аніж сира нафта (дизельне паливо), встановлена на рівні 100 доларів за барель.

“Рівень ліміту було встановлено в тісній співпраці з Price Cap Coalition і почне застосовуватися з 5 лютого 2023 року”, – йдеться у повідомленні.

Якщо ж ціна російських нафтопродуктів буде вищою за встановлену, то компаніям буде заборонено перевозити їх морським транспортом до третіх країн, а а також надавати технічну або фінансову допомогу чи брокерські послуги, пов'язані з перевезенням.

Перехідний період у 55 днів передбачено для тих суден, що перевозять російські нафтопродукти, придбані та завантажені на судно до 5 лютого 2023 року і вивантажені до 1 квітня 2023 року.

Крім того, Рада повернеться до перегляду механізму обмеження цін на сиру нафту в середині березня, і перегляд відбуватиметься регулярно кожні два місяці.

Як пише Politico, заборона ЄС та цінова стеля G7 мають працювати у тандемі. У той час як санкції ЄС закривають один із найважливіших для Росії ринків викопного палива, цінові обмеження призначені для того, щоб російський експорт продовжував надходити на світовий ринок, уникаючи великого дефіциту пропозиції нафти чи цінового шоку.

Обмеження цін на нафтопродукти слідує за обмеженням цін на російську сиру нафту у розмірі 60 доларів, яке було узгоджено у грудні, щоб збігтися з аналогічною забороною на імпорт ЄС.

Рішення про обмеження ціни було відкладено після того, як Польща та країни Балтії наполягали на перегляді у бік зниження верхньої межі цін на сиру нафту та нафтопродукти. Угода була досягнута за умови, що обидві ціни тепер переглядатимуть кожні два місяці, починаючи з березня 2023 року.

До війни Росія зазвичай забезпечувала понад 50% імпорту дизельного палива в Євросоюз і близько 10% його загального попиту на дизельне паливо. Неминуча заборона на імпорт в ЄС викликала побоювання про різке зростання пропозиції або ціновий шок, але різке зростання імпорту в останні тижні наразі зменшило занепокоєння.

Зараз паливо продається за ціною від 120 до 130 доларів за барель, тому обмеження, найімовірніше, не відразу прямо вплине на доходи Росії від експорту палива.

Однак очікується, що заборона ЄС призведе до значної зміни експортних потоків. Покупці з Близького Сходу та Азії, ймовірно, скуповуватимуть обсяги, які раніше прямували до Європи.

Є ознаки того, що заборона ЄС на імпорт сирої нафти, поряд із ціновою межею, дозволяє покупцям в інших країнах світу вимагати знижки на російську нафту, що вдаряє по доходах Кремля від викопного палива. Чиновники ЄС сподіваються, що заборона на нафтопродукти призведе до аналогічного удару.

Нагадаємо, у неділю, 5 лютого, стала чинною заборона Європейського союзу на імпорт російських нафтопродуктів.

5 грудня 2022 року почав діяти прайскеп, за яким один барель російської нафти має торгуватися не дорожче від $60, а також заборонено морське транспортування сирої нафти до ЄС.

Фінські аналітики Гельсінського центру досліджень енергетики та чистого повітря CREA заявили, що обмеження цін на нафту коштує Росії $172 млн на день.