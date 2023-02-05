У Білорусі анонсували продовження "бойового злагодження з РФ" після навчань

У Білорусі триватиме "бойове злагодження військ" РБ та Росії в рамках так званої Союзної держави.

Про це заявив командувач ВПС та військами ППО Білорусі Андрій Лук’янович, пише БелТА.

Він заявив, що спільні з Росією льотні навчання нібито "не були спрямовані проти третіх осіб" і "мали суто оборонний характер".

"Виходячи зі складної військово-політичної ситуації, у нас створено регіональне угруповання військ (сил). Було посилено й авіаційний компонент, льотно-тактичні навчання, які ми проводили, – один із елементів злагодження наших та російських екіпажів. Зараз це злагодження буде продовжено на нашій території, щоб гарантувати безпеку нашої країни та Союзної держави", - сказав Лук’янович.

Нагадаємо, 16 січня в Білорусі стартували спільні з Росією льотно-тактичні навчання.

Росія під виглядом навчань нарощує сили авіації в Білорусі. Напередодні на військовий аеродром у Барановичах прилетіло щонайменше вісім російських винищувачів і чотири вантажних борти.

Повітряні сили України повідомили, що пильно стежать за російсько-білоруськими навчаннями.