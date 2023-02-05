Над Київщиною зараз можна спостерігати місячне гало
Над Київщиною зараз можна спостерігати місячне гало
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
Міноборони пояснило, як саме зміняться виплати грошового забезпечення військовим
Міноборони пояснило, як саме зміняться виплати грошового забезпечення військовим
Росія вранці вдарила по центру Харкова. Є влучання в будинок і виш (оновлено)
Росія вранці вдарила по центру Харкова. Є влучання в будинок і виш (оновлено)
Скандальна Датій написала заяву на звільнення з податкової одразу після обшуків
Скандальна Датій написала заяву на звільнення з податкової одразу після обшуків
Модель об’єднання від експертів УПЦ МП: що з нею не так?
Модель об’єднання від експертів УПЦ МП: що з нею не так?
У випадку відставки Резніков відмовиться від посади голови Мінстратегпрому, - джерела
У випадку відставки Резніков відмовиться від посади голови Мінстратегпрому, - джерела
Росіяни навіть унітази пінкою заклеїли: як оговтується після окупації сільська школа на Чернігівщині
Росіяни навіть унітази пінкою заклеїли: як оговтується після окупації сільська школа на Чернігівщині
ГоловнаСуспільствоВійна

У Білорусі анонсували продовження "бойового злагодження з РФ" після навчань

Російські військові залишаться на території Білорусі.

У Білорусі анонсували продовження "бойового злагодження з РФ" після навчань
Фото: mil.ru

У Білорусі триватиме "бойове злагодження військ" РБ та Росії в рамках так званої Союзної держави.

Про це заявив командувач ВПС та військами ППО Білорусі Андрій Лук’янович, пише БелТА.

Він заявив, що спільні з Росією льотні навчання нібито "не були спрямовані проти третіх осіб" і "мали суто оборонний характер".

"Виходячи зі складної військово-політичної ситуації, у нас створено регіональне угруповання військ (сил). Було посилено й авіаційний компонент, льотно-тактичні навчання, які ми проводили, – один із елементів злагодження наших та російських екіпажів. Зараз це злагодження буде продовжено на нашій території, щоб гарантувати безпеку нашої країни та Союзної держави", - сказав Лук’янович.

Нагадаємо, 16 січня в Білорусі стартували спільні з Росією льотно-тактичні навчання.

Росія під виглядом навчань нарощує сили авіації в Білорусі. Напередодні на військовий аеродром у Барановичах прилетіло щонайменше вісім російських винищувачів і чотири вантажних борти.

Повітряні сили України повідомили, що пильно стежать за російсько-білоруськими навчаннями.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також