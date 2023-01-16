Арестович відкликав своє вибачення за слова про нібито збиття українцями ракети у Дніпрі
Арестович відкликав своє вибачення за слова про нібито збиття українцями ракети у Дніпрі
Був обстріл Києва ракетами С-400 або С-300, - Ігнат про удар 14 січня
Був обстріл Києва ракетами С-400 або С-300, - Ігнат про удар 14 січня
Щедрик: краще ніколи, ніж пізно
Щедрик: краще ніколи, ніж пізно
У Повітряних силах розповіли, яка ППО здатна збивати російські Х-22
У Повітряних силах розповіли, яка ППО здатна збивати російські Х-22
Суддю Київського окружного адмінсуду, яка не подала декларацію через релігійні переконання, визнали винною
Суддю Київського окружного адмінсуду, яка не подала декларацію через релігійні переконання, визнали винною
Ракетний удар по Дніпру: кількість загиблих склала 36 людей (оновлено)
Ракетний удар по Дніпру: кількість загиблих склала 36 людей (оновлено)
Успіх мемуарів принца Гаррі: приреченість чи розрахунок?
Успіх мемуарів принца Гаррі: приреченість чи розрахунок?
Повітряні сили про обстріл будинку у Дніпрі: немає жодних сумнівів, що це була ракета Х-22
Повітряні сили про обстріл будинку у Дніпрі: немає жодних сумнівів, що це була ракета Х-22
ГоловнаСвіт

У Білорусі стартували спільні з Росією льотно-тактичні навчання

Для проведення заходів задіють всі аеродроми та полігони ВПС та військ ППО Збройних сил Білорусі.

У Білорусі стартували спільні з Росією льотно-тактичні навчання
Міністр оборони Республіки Білорусь Віктор Хренін
Фото: тг-канал міноборони Білорусі

Сьогодні, 16 січня, стартувало спільне льотно-тактичне навчання авіаційних підрозділів збройних сил Білорусі та Росії, які входять до складу авіаційного компоненту регіонального угруповання військ.

Про це повідомило Міністерство оборони Білорусі.

Зазначається, що від російської сторони в заході бере участь військове формування повітряно-космічних сил.

"Головною метою навчань є підвищення оперативної сумісності під час спільного виконання навчально-бойових завдань", - йдеться в повідомленні.

Під час навчань планується відпрацювати ведення повітряної розвідки, спільне патрулювання повітряного простору вздовж держкордону; авіаційну підтримку військ, висадку тактичного повітряного десанту, а також доставку вантажів та евакуацію поранених.

"Для проведення навчання задіють всі аеродроми та полігони ВПС та військ ППО Збройних сил Білорусі",-  додали в Міноборони.

Нагадаємо, Росія під виглядом навчань нарощує сили авіації в Білорусі. Напередодні на військовий аеродром у Барановичах прилетіло щонайменше вісім російських винищувачів і чотири вантажних борти.

Повітряні сили України повідомили, що пильно стежать за російсько-білоруськими навчаннями. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також