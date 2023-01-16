У Білорусі стартували спільні з Росією льотно-тактичні навчання

Для проведення заходів задіють всі аеродроми та полігони ВПС та військ ППО Збройних сил Білорусі.

Сьогодні, 16 січня, стартувало спільне льотно-тактичне навчання авіаційних підрозділів збройних сил Білорусі та Росії, які входять до складу авіаційного компоненту регіонального угруповання військ.

Про це повідомило Міністерство оборони Білорусі.

Зазначається, що від російської сторони в заході бере участь військове формування повітряно-космічних сил.

"Головною метою навчань є підвищення оперативної сумісності під час спільного виконання навчально-бойових завдань", - йдеться в повідомленні.

Під час навчань планується відпрацювати ведення повітряної розвідки, спільне патрулювання повітряного простору вздовж держкордону; авіаційну підтримку військ, висадку тактичного повітряного десанту, а також доставку вантажів та евакуацію поранених.

"Для проведення навчання задіють всі аеродроми та полігони ВПС та військ ППО Збройних сил Білорусі",- додали в Міноборони.

Нагадаємо, Росія під виглядом навчань нарощує сили авіації в Білорусі. Напередодні на військовий аеродром у Барановичах прилетіло щонайменше вісім російських винищувачів і чотири вантажних борти.

Повітряні сили України повідомили, що пильно стежать за російсько-білоруськими навчаннями.