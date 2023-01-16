За неділю ворог 90 разів відкривав вогонь по Херсонській області, загинули троє людей, ще 14 – поранені

41 раз росіяни стріляли саме по Херсону.

За минулу добу російська армія 90 разів атакувала Херсонську область. Зокрема 41 раз вона стріляла по житлових кварталах Херсона.

Ворог цілеспрямовано ударив по будівлі Червоного Хреста, міській лікарні, центру реабілітації дітей з інвалідністю, суднобудівному заводу, обʼєкту критичної інфраструктури та житлових будинках, повідомили в Телеграмі Херсонської ОВА.

"Минулої доби через російську агресію 3 людини загинули, 14 жителів Херсонщини дістали поранення різного ступеня тяжкості", – йдеться у повідомленні.

За даними ОВА, росіяни стріляли артилерією, РСЗВ, мінометами і танками.

Нагадаємо, це вже не вперше, коли росіяни стріляли по будівлі Червоного Хреста в Херсоні. У грудні там від обстрілу загинула волонтерка Вікторія Яришко.