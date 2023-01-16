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За минулу добу ЗСУ знищили 790 російських окупантів

Загалом РФ уже втратила в Україні близько 116 080 військових.

За минулу добу ЗСУ знищили 790 російських окупантів
Фото: Генштаб ЗСУ

За минулу добу Збройні сили України знищили ще 790 російських окупантів. Загалом Росія уже втратила в Україні близько 116 080 військових. 

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.01.23 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 116080 (+790) осіб ліквідовано;
  • танків 3118 (+12);
  • бойових броньованих машин - 6204 (+21);
  • артилерійських систем - 2099 (+5);
  • РСЗВ - 438 (+1);
  • засоби ППО -  220 (+1);
  • літаків - 286 (+0);
  • гелікоптерів - 276 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня -1872 (+0);
  • крилаті ракети - 749 (+0);
  • кораблі / катери - 17 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 4870 (+24);
  • спеціальна техніка - 190 (+3).

Дані уточнюються.

Нагадаємо, вчора авіація Збройних сил завдала за добу дев'ять ударів по позиціях ворога.

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